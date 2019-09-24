В Украине стартовали учения “Казацкая воля”

Фото: военные учения (mil.gov.ua)

Комплекс мероприятий учений продлится на всей территории страны

В Украине начались стратегические командно-штабные учения "Казацкая воля-2019". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщается, комплекс мероприятий учений "Казацкая воля" продлится на всей территории страны.

"Главной целью учений "Казацкая воля - 2019" является проверка способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах осуществлять управление войсками (силами) в ходе подготовки и ведения операций (боевых действий) в случае широкомасштабной вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

К учениям будут привлекаться структурные подразделения Министерства обороны Украины, Генерального штаба Вооруженных сил Украины, другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Грузии 1 августа стартовали многонациональные военные учения 13-ти стран НАТО, в том числе, и Украины. В учениях приняли участие 3 тыс. военнослужащих из 13 стран-членов НАТО и стран-партнеров Грузии, США, Великобритании, Германии, Эстонии, Франции, Литвы, Польши, Норвегии, Турции, Украины, Азербайджана и Армении. В учениях также приняли участие авиационная поддержка США и бронетранспортеры Германии.