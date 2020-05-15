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У Генштабі відреагували на загибель військових під час занять у зоні ООС

Новини » Суспільство     15.05.2020 - 13:04
У Генштабі відреагували на загибель військових під час занять у зоні ООС
Фото: Руслан Хомчак (РБК-Україна)

Генштаб проведе всебічне розслідування інциденту

Генеральний штаб Збройних сил України проведе всебічне розслідування загибелі двох українських військових під час занять у зоні операції Об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться в обігу головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака.

Він зазначив, що в останній місяць збільшилася кількість випадків загибелі військових ООС в бойових завдань, а в ході підготовки.

"В даний час мною віддано всі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке має встановити причини та передумови трагедії. За результатами якого керівництвом ЗС України на своєму рівні будуть прийняті всі необхідні рішення", - повідомив Хомчак.

Також за його словами, на ім'я міністра оборони, верховного головнокомандувача ЗСУ будуть представлені обґрунтовані доповіді та пропозиції для прийняття ними відповідних рішень.

Нагадаємо, 13 травня в зоні ООС під час планових занять загинули двоє українських військових. Одним із загиблих став заступник командира 81-ї десантно-штурмової бригади майор Андрій Супріган.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України розслідуванняООСРуслан Хомчак
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