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На Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады

Новости » Происшествия     14.05.2020 - 13:19
На Донбассе погиб заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады
Фото: Андрей Суприган (facebook.com/andriy.sadovyi)

Погиб майор Андрей Суприган

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб майор Андрей Суприган. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в Facebook.

Сообщается, что 30-летний военный был заместителем командира 81-й десантно-штурмовой бригады. Он участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.

"В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени. С начала российской агрессии участвовал в боевых действиях. Выпускник Лицея имени Героев Крут и Академии Сухопутных войск", - написал Садовой.

Напомним, в результате обстрелов боевиков на Донбассе 13 мая погиб один украинский военный, еще двое получили ранения. Всего боевики 9 раз обстреливали позиции ООС.

Также РБК-Украина писало, что вчера представитель администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры в Германии с представителями немецкого правительства относительно урегулирования конфликта на Донбассе. По итогам Козак заявил, что эти переговоры дадут дополнительный импульс нормандскому формату. При этом переговоры прошли без участия украинской стороны.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДонбасспогиблиООС
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