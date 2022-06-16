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В Генштабе назвали численность российских войск, привлеченных к войне против Украины

Фото: в Генштабе назвали численность российских войск (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российское командование задействовало в войне против Украины более 300 тысяч своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"На сегодняшний день к широкомасштабной вооруженной агрессии против Украины Россией привлечено около 330 тысяч человек", - рассказал Громов.

По его информации, по состоянию на 16 июня на направлениях, где проходят боевые действия, находятся около 220 тысяч солдат российской армии.

"Кроме того, привлечены воинские части и подразделения мобилизационного резерва противника - более 80 тысяч человек, боевые армейские системы - до 7 тысяч человек, федеральная служба войск нацгвардии - до 18 тысяч, а также частные военные кампании - до 8 тысяч человек", - добавил Громов.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что военное руководство России перебросило семь батальонно-тактических групп для захвата Северодонецка Луганской области.

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