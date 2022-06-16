У Генштабі назвали чисельність російських військ, залучених до війни проти України

"На сьогодні до широкомасштабної збройної агресії проти України Росією залучено близько 330 тисяч осіб", - розповів Громов.

За його інформацією, станом на 16 червня на напрямках, де відбуваються бойові дії, перебувають близько 220 тисяч солдатів російської армії.

"Крім того, залучено військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника - понад 80 тисяч осіб, бойові армійські системи - до 7 тисяч осіб, федеральна служба військ нацгвардії - до 18 тисяч, а також приватні військові кампанії - до 8 тисяч осіб", - додав Громів.