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В Генштабі призначили службове розслідування через вибухи в Балаклії

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 18:32
В Генштабі призначили службове розслідування через вибухи в Балаклії
Фото: вибухи в Балаклії (mil gov ua)

Унаслідок вибухів загинули двоє військових

В Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за фактом вибухів в Балаклії призначено службове розслідування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ в Twitter.

Зазначається, що вибухи сталися на Центральній артилерійській базі забезпечення боєприпасами.

"На превеликий жаль, двоє військових загинули. Ще четверо зазнали поранень та на даний час перебувають у медзакладах. Призначено службове розслідування. Висловлюємо наші співчуття родинам загиблих", - йдеться в повідомленні.

В Генштабі призначили службове розслідування через вибухи в БалакліїНагадаємо, раніше Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування через вибухи в Балаклії. Кваліфікація: недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України).

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук доручив терміново почати перевірку за фактом вибухів в Балаклії.

15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. В Генштабі уточнили, що унаслідок вибухів загинули двоє військовослужбовців та ще четверо отримали поранення. Троє з них у тяжкому стані.

Кількість постраждалих при вибухах у Балаклії зросла Вибухи в Балаклії є плановою утилізацією, - Генштаб
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