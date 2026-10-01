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12 областей під ударом: у Росії заявили про масовану атаку ЗСУ

11:13 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
12 областей під ударом: у Росії заявили про масовану атаку ЗСУ Фото: Влада РФ визнала нову масштабну атаку ЗСУ (mchs_official)
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Протягом минулої ночі Сили оборони України завдавали ударів по різних регіонах країни-агресорки Росії. Найсерйозніші наслідки наразі фіксують в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РФ.

У МО Росії стверджують, що відбивали повітряний напад ЗСУ з 20:00 30 вересня і до 08:00 1 жовтня за московським часом.

Вороже оборонне відомство не розкрило, скільки саме ударних дронів Сили оборони України застосували під час нової атаки. Попри це, зі звіту зрозуміло, що йдеться про кілька сотень БпЛА.

Як стверджує противник, цього разу його сили ППО нібито змогли перехопити та знешкодити 330 українських безпілотників літакового типу над:

  • Брянською областю;
  • Бєлгородською областю;
  • Смоленською областю;
  • Калузькою областю;
  • Тульською областю;
  • Курською областю;
  • Тверською областю;
  • Липецькою областю;
  • Орловською областю;
  • Тамбовською областю;
  • Астраханською областю;
  • Московським регіоном;
  • окупованим Кримом;
  • акваторією Чорного моря.

Наразі відомо, що під удари дронів потрапив російський агропромисловий холдинг "Міраторг". Знищено 9 одиниць техніки, ще 13 пошкоджено. Серед працівників постраждалих немає.

Ситуація в Криму після атаки ЗСУ 1 жовтня

Вранці в окупаційному "Крименергоінформ" заявили, що на окупованому півострові запровадили тимчасові обмеження на електропостачання.

Там також додали, що йдеться про вимушений крок, який має не допустити перевантаження електромережі та можливих аварій в енергосистемі.

Точних погодинних графіків відключень наразі немає, оскільки рішення про обмеження електропостачання ухвалив системний оператор.

У "Крименергоінформ" не приховують, що світло доведеться вмикати вибірково та лише за необхідності.

До речі, раніше РБК-Україна розповідало, що 30 вересня ЗСУ завдавали ударів по 18 регіонах Росії сотнями дронів.

Окрім того, відомо про нові успіхи Сил оборони на фронті та просування в Сумській області.

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Російська Федерація Крим Збройні сили України Атака дронів
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