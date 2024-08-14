Генштаб ЗСУ підтвердив ураження чотирьох військових аеродромів у Росії

Нагадаємо, в ніч на 14 серпня Росію масовано атакували ударні дрони. Міноборони РФ стверджувало, що російською ППО нібито було "знищено" 117 дронів. Проте супутник зафіксував ураження як мінімум чотирьох ангарів на аєродромі "Борисоглєбськ". Російські блогери писали про пошкодження надзвукового винищувача МіГ-31К на аеродромі "Саваслєйка".

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна "Не лише "Саваслейка". Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ".

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