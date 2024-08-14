Вибухи на російській авіабазі "Саваслейка": супутники NASA зафіксували пожежу (фото)
У Нижньогородській області (РФ) на авіабазі "Саваслейка" вночі лунали вибухи. Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові групи.
Як стало відомо раніше, вночі у РФ заявили про повітряні атаки із застосуванням безпілотників, та про роботу ППО у Нижньогородському регіоні.
Відомо, що супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка" о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.
Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 "прильотів" За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет "Кинжал" літаки МіГ-31К.
Атака дронів у Росії
Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня у низці регіонів РФ казали про атаки безпілотників.
Зокрема, повідомляли про роботу ППО через дронову атаку, вибухи та пожежі у Воронежі та області.
Також про відбиття повітряної атаки заявляли представники влади у Курській та Бєлгородській області. Також моніторингові групи повідомляли щодо ударів БПЛА в Орловській області.
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