Вибухи на російській авіабазі "Саваслейка": супутники NASA зафіксували пожежу (фото)

У Нижньогородській області (РФ) на авіабазі "Саваслейка" вночі лунали вибухи. Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові групи.

Як стало відомо раніше, вночі у РФ заявили про повітряні атаки із застосуванням безпілотників, та про роботу ППО у Нижньогородському регіоні.

Відомо, що супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка" о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.

Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 "прильотів" За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет "Кинжал" літаки МіГ-31К.