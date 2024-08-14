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Вибухи на російській авіабазі "Саваслейка": супутники NASA зафіксували пожежу (фото)

Україна, Середа 14 серпня 2024 10:44
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Вибухи на російській авіабазі "Саваслейка": супутники NASA зафіксували пожежу (фото) Фото: вибухи на авіабазі РФ Саваслейка (ілюстративне фото t.me.mchs_official)
Автор: Ярослава Борзова

У Нижньогородській області (РФ) на авіабазі "Саваслейка" вночі лунали вибухи. Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові групи.

Як стало відомо раніше, вночі у РФ заявили про повітряні атаки із застосуванням безпілотників, та про роботу ППО у Нижньогородському регіоні.

Відомо, що супутники NASA зафіксували пожежу на території російської авіабази "Саваслейка" о 3:30 ранку. За попередньою інформацією, горять склади пально-мастильних матеріалів.

Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 "прильотів" За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет "Кинжал" літаки МіГ-31К.

Атака дронів у Росії

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня у низці регіонів РФ казали про атаки безпілотників.

Зокрема, повідомляли про роботу ППО через дронову атаку, вибухи та пожежі у Воронежі та області.

Також про відбиття повітряної атаки заявляли представники влади у Курській та Бєлгородській області. Також моніторингові групи повідомляли щодо ударів БПЛА в Орловській області.

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