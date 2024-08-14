Генштаб ВСУ подтвердил поражение четырех военных аэродромов в России

Напомним, в ночь на 14 августа Россию массированно атаковали ударные дроны. Минобороны РФ утверждало, что российской ПВО якобы было "уничтожено" 117 беспилотников. Однако спутник зафиксировал поражение как минимум четырех ангаров на аэродроме "Борисоглебск". Российские блогеры писали о повреждении сверхзвукового истребителя МиГ-31К на аэродроме "Саваслейка".

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина "Не только "Саваслейка". Что известно о самой большой атаке Украины на аэродромы РФ".

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