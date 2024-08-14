ua en ru
Ср, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака на аеродроми РФ. Супутник зафіксував наслідки ударів по "Борисоглєбську"

Середа 14 серпня 2024 17:30
UA EN RU
Нічна атака на аеродроми РФ. Супутник зафіксував наслідки ударів по "Борисоглєбську" Ілюстративне зображення (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 14 серпня безпілотники атакували чотири ворожі військові аеродроми на території Російської Федерації (РФ). Супутник зафіксував наслідки ураження по "Борисоглєбську", який розташований у Воронезькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Схеми".

На супутникових знімках Planet Labs можна побачити, що БпЛА атакували північно-західну частину аеродрому. Зокрема було зруйновано декілька ангарів. Ймовірно, там знаходилась технічно-експлуатаційна частина, яка займається ремонтом та обслуговуванням літаків.

"Схеми" додають, що на аеродромі базуються:

  • Су-25;
  • Су-30;
  • Су-34;
  • Су-35.

Фото: супутник зафіксував наслідки ударів по "Борисоглєбську" (t.me/cxemu)

Атака на російські аеродроми у ніч на 14 серпня

Сьогодні, російське Міністерство оборони пожалілось на атаку дронів. Нібито, протиповітряна оборона "знищила" більше 117 БпЛА, серед яких 37 у Курській та Воронезькій областях, а також 11 над Нижегородською областю.

Тим часом місцеві пабліки стверджували про потужні вибухи у Воронежі, а також вогонь, який охопив "Борисоглєбськ". Зокрема були відомості, що ціллю удару також могла стати авіабаза "Балтімор".

Пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що Служба безпеки України (СБУ) та Сили оборони відпрацювали по чотирьох аеродромах., серед яких "Ворожен", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглєбськ".

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна "Не лише "Саваслейка". Що відомо про найбільшу атаку України на аеродроми РФ"

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
Скільки ЗСУ зможуть утримувати позиції у Курській області й від чого це залежить: думка експерта
DAILY
Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Україна підвищує ставки. Що відбувається під Курськом і де наступає Росія