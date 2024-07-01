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Генштаб ЗСУ переходить на триразове інформування щодо ситуації на фронті

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Відсьогодні Генеральний штаб Збройних сил України переходить на триразове інформування щодо ситуації на фронті.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Генштаб ЗСУ сьогодні дійсно переходить на триразове інформування про ситуацію щодо російського вторгнення та ситуацію в зоні бойових дій. Щоденно о 8 ранку на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати підсумкове зведення про перебіг бойових дій та втрати російських окупантів за минулу добу", - заявив він. 

Корольов закликав телеглядачів вмикати щодня у будні о 8 ранку телемарафон, бо речники Генштабу повідомлятимуть свіжу інформацію про перебіг бойових дій та втрати окупантів.

"Вдень на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати проміжне зведення щодо поточної ситуації на фронті станом на 16:00. Наприкінці доби на офіційних сторінках Генштабу ми будемо публікувати зведення із загальною ситуацією на поточну добу станом на 22:00", - заявив речник Генштабу. 

Він також додав, що у разі потреби Генштаб буде публікувати окремі експрес-повідомлення про значущі події щодо відсічі збройної агресії РФ проти України.

Ситуація на фронті

Згідно з аналітиками ISW, українським Силам оборони вдалося оточити російських загарбників на території заводу у місті Вовчанськ, Харківська область. Натомість на Авдіївському напрямку окупантам вдалося здобути незначні успіхи. Проте українські військові запекло обороняють свої позиції, завдаючи суттєвих втрат ворогу.

Водночас росіяни продовжують атакувати у напрямку Торецька. Ситуація в цій зоні залишається складною, але українські захисники тримають оборону.

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