Генштаб ВСУ переходит на трехкратное информирование о ситуации на фронте

"Генштаб ВСУ сегодня действительно переходит на трехкратное информирование о ситуации относительно российского вторжения и ситуации в зоне боевых действий. Ежедневно в 8 утра на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать итоговую сводку о ходе боевых действий и потери российских оккупантов за минувшие сутки", - заявил он.

Королев призвал телезрителей включать ежедневно в будни в 8 утра телемарафон, потому что спикеры Генштаба будут сообщать свежую информацию о ходе боевых действий и потерях оккупантов.

"Днем на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать промежуточную сводку о текущей ситуации на фронте по состоянию на 16:00. В конце суток на официальных страницах Генштаба мы будем публиковать сводку с общей ситуацией на текущие сутки по состоянию на 22:00", - заявил представитель Генштаба.

Он также добавил, что в случае необходимости Генштаб будет публиковать отдельные экспресс-сообщения о значимых событиях по отпору вооруженной агрессии РФ против Украины.