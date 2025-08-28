Генштаб ЗСУ оприлюднив втрати РФ: 880 солдатів і понад 40 артсистем знищено

Ситуація на фронті

За минулу добу противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

Так, на Північно-Слобожанському та Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Там протягом доби ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів, у тому числі чотири – із реактивних систем залпового вогню, завдав 12 авіаційних ударів та скинув 23 керовані бомби. Українські підрозділи успішно відбили три атаки на Південно-Слобожанському напрямку, а поблизу Вовчанська та Кам’янки продовжуються два боєзіткнення.

А ось на Куп’янському напрямку ворог шість разів намагався прорватися до наших позицій, чотири атаки тривають.

На Лиманському напрямку противник здійснив двадцять атак, дев’ять з яких тривають досі.

Інтенсивні бої також відбулися на Сіверському, Торецькому та Покровському напрямках, де українські захисники успішно відбивають штурмові дії ворога.