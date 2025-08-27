Понад 100 боїв та тисячі обстрілів: що відбувалося на фронті сьогодні

На фронті від початку доби 27 серпня відбулося 110 бойових зіткнень. Російські окупанти активно атакують, зокрема на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, від початку доби противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 56 авіаційних ударів, застосувавши 84 керовані авіабомби. Зафіксовано 1647 ударів дронами-камікадзе, ворог здійснив 3554 артилерійські обстріли.

Шість бойових зіткнень відбулося сьогодні на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Протягом доби ворог здійснив 165 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню; завдав 12 авіаційних ударів, скинув 23 керовані бомби.

Три атаки відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне. Дотепер не вщухають два боєзіткнення поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку противник шість разів намагався прорватися на наші оборонні позиції у районі Куп’янська. Чотири атаки тривають до цього часу.

Двадцять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Дотепер тривають дев’ять бойових зіткнень.

На Сіверському напрямку наші захисники успішно зупинили три атаки поблизу Федорівки, Григорівки та в напрямку Сіверська. Одне бойове зіткнення триває до цього часу.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, протягом дня, агресор здійснив 33 штурмові та наступальні дії.

Активність російських окупантів зафіксована у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні українські воїни на цьому напрямку знешкодили 151 окупанта, з яких 107 - безповоротно. Також наші захисники знешкодили бойову броньовану машину, гармату, сім автомобілів, мотоцикл, 84 безпілотні літальні апарати та ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби наступальних дій противника не зафіксовано, проте, ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.