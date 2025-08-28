RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ: 880 солдат и более 40 артсистем уничтожено

Фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 27 августа, защитники ликвидировали еще 880 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 28 августа.

За минувшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем.

В украинском командовании также сообщили о потерях российской техники:

  • танков: 11 139 (+4);
  • боевых бронированных машин: 23 185 (+7);
  • артиллерийских систем: 32 064 (+40);
  • РСЗО: 1 474 (+2);
  • средств ПВО: 1 212 (+0);
  • самолеты: 422 (+0);
  • вертолеты: 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 53 961 (+325);
  • крылатые ракеты: 3 598 (+0);
  • корабли и катера: 28 (+0);
  • подводные лодки: 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны: 60 007 (+120);
  • специальная техника: 3 952 (+2)

 

Ситуация на фронте

За минувшие сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.

Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Там в течение суток враг совершил 165 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня, нанес 12 авиационных ударов и сбросил 23 управляемые бомбы. Украинские подразделения успешно отбили три атаки на Южно-Слобожанском направлении, а вблизи Волчанска и Каменки продолжаются два боестолкновения.

А вот на Купянском направлении враг шесть раз пытался прорваться к нашим позициям, четыре атаки продолжаются.

На Лиманском направлении противник совершил двадцать атак, девять из которых продолжаются до сих пор.

Интенсивные бои также состоялись на Северском, Торецком и Покровском направлениях, где украинские защитники успешно отражают штурмовые действия врага.

