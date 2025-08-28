ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ: 880 солдат и более 40 артсистем уничтожено

Украина, Четверг 28 августа 2025 07:36
UA EN RU
Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ: 880 солдат и более 40 артсистем уничтожено Фото: уничтоженная российская техника (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 27 августа, защитники ликвидировали еще 880 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 28 августа.

За минувшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем.

В украинском командовании также сообщили о потерях российской техники:

  • танков: 11 139 (+4);
  • боевых бронированных машин: 23 185 (+7);
  • артиллерийских систем: 32 064 (+40);
  • РСЗО: 1 474 (+2);
  • средств ПВО: 1 212 (+0);
  • самолеты: 422 (+0);
  • вертолеты: 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня: 53 961 (+325);
  • крылатые ракеты: 3 598 (+0);
  • корабли и катера: 28 (+0);
  • подводные лодки: 1 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны: 60 007 (+120);
  • специальная техника: 3 952 (+2)

Ситуация на фронте

За минувшие сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.

Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Там в течение суток враг совершил 165 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня, нанес 12 авиационных ударов и сбросил 23 управляемые бомбы. Украинские подразделения успешно отбили три атаки на Южно-Слобожанском направлении, а вблизи Волчанска и Каменки продолжаются два боестолкновения.

А вот на Купянском направлении враг шесть раз пытался прорваться к нашим позициям, четыре атаки продолжаются.

На Лиманском направлении противник совершил двадцать атак, девять из которых продолжаются до сих пор.

Интенсивные бои также состоялись на Северском, Торецком и Покровском направлениях, где украинские защитники успешно отражают штурмовые действия врага.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация Генштаб ВСУ ВСУ
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы