Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ: 880 солдат и более 40 артсистем уничтожено

Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 27 августа, защитники ликвидировали еще 880 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В украинском командовании также сообщили о потерях российской техники:

За минувшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 28 августа.

Ситуация на фронте

За минувшие сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.

Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Там в течение суток враг совершил 165 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня, нанес 12 авиационных ударов и сбросил 23 управляемые бомбы. Украинские подразделения успешно отбили три атаки на Южно-Слобожанском направлении, а вблизи Волчанска и Каменки продолжаются два боестолкновения.

А вот на Купянском направлении враг шесть раз пытался прорваться к нашим позициям, четыре атаки продолжаются.

На Лиманском направлении противник совершил двадцать атак, девять из которых продолжаются до сих пор.

Интенсивные бои также состоялись на Северском, Торецком и Покровском направлениях, где украинские защитники успешно отражают штурмовые действия врага.