Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ: 880 солдат и более 40 артсистем уничтожено
Силы обороны продолжают давать отпор российским захватчикам. Только за минувшие сутки, 27 августа, защитники ликвидировали еще 880 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал данные о потерях армии РФ с начала полномасштабной агрессии по состоянию на утро 28 августа.
За минувшие сутки российские оккупационные силы потеряли в Украине 880 своих военных, 4 танка и 40 артиллерийских систем.
В украинском командовании также сообщили о потерях российской техники:
- танков: 11 139 (+4);
- боевых бронированных машин: 23 185 (+7);
- артиллерийских систем: 32 064 (+40);
- РСЗО: 1 474 (+2);
- средств ПВО: 1 212 (+0);
- самолеты: 422 (+0);
- вертолеты: 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 53 961 (+325);
- крылатые ракеты: 3 598 (+0);
- корабли и катера: 28 (+0);
- подводные лодки: 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны: 60 007 (+120);
- специальная техника: 3 952 (+2)
Ситуация на фронте
За минувшие сутки противник нанес по позициям украинских войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.
Так, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений. Там в течение суток враг совершил 165 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня, нанес 12 авиационных ударов и сбросил 23 управляемые бомбы. Украинские подразделения успешно отбили три атаки на Южно-Слобожанском направлении, а вблизи Волчанска и Каменки продолжаются два боестолкновения.
А вот на Купянском направлении враг шесть раз пытался прорваться к нашим позициям, четыре атаки продолжаются.
На Лиманском направлении противник совершил двадцать атак, девять из которых продолжаются до сих пор.
Интенсивные бои также состоялись на Северском, Торецком и Покровском направлениях, где украинские защитники успешно отражают штурмовые действия врага.