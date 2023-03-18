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Генштаб ЗСУ: окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію в Луганській області

Фото: в окупованих містах Луганської області проводять тотальну мобілізацію (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово захоплених військами РФ містах Луганської області окупаційна "адміністрація", намагаючись приховати тотальну мобілізацію, залучає всіх чоловіків призовного віку нібито для масштабних військових навчань.

Про це 18 березня повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ.

Такі збори оголошено у Старобільську, Щасті, Новому Айдарі, Новопскові та Нижньотеплому.

Місцеві "влада", контрольована Росією, у цих містах заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення, які мають фейкові паспорти "ЛНР" і "РФ".

"Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", - зазначають у військовому командуванні.

Також у Генштабі поінформували, що російські загарбники розпочали будівництво фортифікаційних споруд та окопів між населеними пунктами Ішунь та Воєнка в окупованому Криму.

"Для виконання робіт примусово залучається громадянське населення на безоплатній основі", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву повідомляли, що на Донеччині в окупованій Горлівці РФ планує мобілізувати ще 500 осіб.

Також повідомлялося, що військові РФ примусово мобілізують ув'язнених на окупованих територіях Луганської області. Так, загарбники тут продовжують приховану мобілізацію і вербують ув'язнених у колоніях.

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ЛуганськГенштаб ВСУ