RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Генштаб ВСУ: оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в Луганской области

Фото: в оккупированных городах Луганской области проводят тотальную мобилизацию (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно захваченных войсками РФ городах Луганской области оккупационная "администрация", пытаясь скрыть тотальную мобилизацию, привлекает всех мужчин призывного возраста якобы для масштабных военных учений.

Об этом 18 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Такие сборы объявлены в Старобельске, Счастье, Новом Айдаре, Новопскове и Нижнетеплом.

Местные "власти", контролируемые Россией, в этих городах заявили о начале масштабных военных учений с привлечением всего призывного мужского населения, у которых есть фейковые паспорта "ЛНР" и "РФ".

"Таким образом, оккупанты пытаются скрыть тотальную мобилизацию в вышеназванных населенных пунктах", - отмечают в военном командовании.

Также в Генштабе проинформировали, что российские захватчики приступили к строительству фортификационных сооружений и окопов между населенными пунктами Ишунь и Военко в оккупированном Крыму.

"Для выполнения работ принудительно привлекается гражданское население на безвозмездной основе", - говорится в сводке.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщали, что в Донецкой области в оккупированной Горловке РФ планирует мобилизовать еще 500 человек.

Также сообщалось, что военные РФ принудительно мобилизуют заключенных на оккупированных территориях Луганской области. Так, захватчики тут продолжают скрытую мобилизацию, и вербуют заключенных в колониях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскГенштаб ВСУ