Генштаб ЗСУ доповів про ситуацію на передовій: де відбулося найбільше боїв

На фронті за останню добу відбулося 145 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один пункт управління, два засоби ППО, одну гармату на вогневій позиції, два польових склади боєприпасів, три райони зосередження особового складу та військової техніки, а також чотири радіолокаційні станції російських загарбників.

Ситуація на напрямках

Активно застосовуючи авіацію, на Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутись уперед у бік Катеринівки, Греківки, Тернів, Зарічного, Дружелюбівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили дві штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз у районі Часового Яру.

Напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Новогродівка, Вишневе, Крутий Яр та Селидове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку позицій поблизу Новоселидівки, Новодмитрівки, Іллінки, Максимільянівки, Гострого, Єлизаветівки, Дальнього, Антонівки, Курахівки, Кремінної Балки, Вознесенки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив вісім штурмів наших позицій у районах Богоявленки, Максимівки, Трудового та Новоукраїнки. Активно застосовував для ударів на напрямку штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну марну спробу потіснити українських захисників із займаних рубежів поблизу населеного пункту Чарівне.

На Придніпровському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог провів чотири невдалих штурми.

На Оріхівському та Торецькому напрямках ворог штурмових дій не проводив, проте завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією по населених пунктах.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, за минулу добу росіяни завдали 19 ударів 20 керованими авіабомбами, здійснили 133 артилерійських обстріли території РФ.