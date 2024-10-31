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ЗСУ з початку війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем РФ, - Генштаб

Четвер 31 жовтня 2024 08:03
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ЗСУ з початку війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем РФ, - Генштаб Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 30 на 31 жовтня, російські окупанти втратили на фронті 1310 солдатів. Крім того, ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 694 950 (+1310) осіб;
  • танків - 9156 (+19) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 450 (+17) од.;
  • артилерійських систем - 20 013 (+58) од.;
  • РСЗВ - 1243 (+1) од.;
  • засоби ППО - 994 (+8) од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 063 (+84) од.;
  • крилатих ракет - 2627 (+2) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 27 961 (+121) од.;
  • спеціальної техніки - 3570 (+3) од.

ЗСУ з початку війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем РФ, - Генштаб

Нагадаємо, що станом на вечір середи, 30 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Однак за кількістю боїв до трійки потрапило й Куп'янське.

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