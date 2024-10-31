ЗСУ з початку війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем РФ, - Генштаб

За останню добу з 30 на 31 жовтня, російські окупанти втратили на фронті 1310 солдатів. Крім того, ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вечір середи, 30 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Однак за кількістю боїв до трійки потрапило й Куп'янське.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.