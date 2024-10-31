ЗСУ з початку війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем РФ, - Генштаб
Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
За останню добу з 30 на 31 жовтня, російські окупанти втратили на фронті 1310 солдатів. Крім того, ЗСУ від початку повномасштабної війни знищили понад 18 000 дронів та 20 000 артсистем противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 694 950 (+1310) осіб;
- танків - 9156 (+19) од.;
- бойових броньованих машин - 18 450 (+17) од.;
- артилерійських систем - 20 013 (+58) од.;
- РСЗВ - 1243 (+1) од.;
- засоби ППО - 994 (+8) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18 063 (+84) од.;
- крилатих ракет - 2627 (+2) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 27 961 (+121) од.;
- спеціальної техніки - 3570 (+3) од.
Нагадаємо, що станом на вечір середи, 30 жовтня, на фронті від початку доби відбулося 134 бойових зіткнення. Найгарячішою залишалася ситуація на Курахівському та Покровському напрямках. Однак за кількістю боїв до трійки потрапило й Куп'янське.
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