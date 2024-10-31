Генштаб ВСУ доложил о ситуации на передовой: где произошло больше всего боев

На фронте за последние сутки произошло 145 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления, два средства ПВО, одну пушку на огневой позиции, два полевых состава боеприпасов, три района сосредоточения личного состава и военной техники, а также четыре радиолокационные станции российских захватчиков.

Ситуация на направлениях

Активно применяя авиацию, на Харьковском направлении враг один раз атаковал неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошла 21 атака оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Новоосинового, Колесниковки, Первомайского, Песчаного, Кругляковки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавловки, Лозовой, Кондрашовки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться в сторону Екатериновки, Грековки, Тернов, Заречного, Дружелюбовки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские защитники отразили два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.

Напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 28 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Мирноград, Лисовка, Сухой Яр, Новогродовка, Вишневое, Крутый Яр и Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 атаку позиций вблизи Новоселидовки, Новодмитровки, Ильинки, Максимильяновки, Острого, Елизаветовки, Дальнего, Антоновки, Кураховки, Кременной Балки, Вознесенки и Екатериновки.

На Времивском направлении противник совершил восемь штурмов наших позиций в районах Богоявленки, Максимовки, Трудового и Новоукраинки. Активно применял для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял одну безуспешную попытку потеснить украинских защитников из занимаемых рубежей вблизи населенного пункта Чаривне.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

На Ореховском и Торецком направлениях враг штурмовых действий не проводил, однако наносил удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по населенным пунктам.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области, за минувшие сутки россияне нанесли 19 ударов 20 управляемым авиабомбам, совершили 133 артиллерийских обстрела территории РФ.