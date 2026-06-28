Сили оборони ударили по залізничному мосту в Криму

Сили оборони України уразили стратегічний залізничний міст у тимчасово окупованому Криму, який російські загарбники використовували для постачання своїх військ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військового командування, успішного удару було завдано по залізничному мосту в районі селища Ічок (після перейменування - Пушкіне) в окупованій Автономній Республіці Крим.
Цей об'єкт мав важливе значення для російської армії. Окупанти активно використовували залізничну переправу для швидкого перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів на материкову частину України для забезпечення своїх підрозділів.
Результати ураження та ступінь пошкодження мосту наразі уточнюються.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують системно нищити воєнно-економічний потенціал та логістику російського агресора, щоб припинити збройну агресію РФ.
Нагадаємо, у ніч на 28 червня Сил оборони України завдали влучних ударів по двох нафтопереробних заводах у Росії.
Безпілотники успішно атакували підприємства у Краснодарському краї та Ярославському регіоні, подолавши відстань до 700 кілометрів від українського кордону. Ураження об'єктів офіційно підтвердив президент України Володимир Зеленський.
Зокрема, під ударом опинився Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, який забезпечує паливом окупаційні війська у Криму.
Місцеві мешканці чули серію потужних вибухів, після чого на території заводу спалахнула масштабна пожежа та зайнялися резервуари з нафтопродуктами. Російська влада також підтвердила пошкодження газопроводу та лінії електропередачі внаслідок нічної атаки.