Сили оборони ударили по залізничному мосту в Криму

Що відомо про удар по мосту

За даними військового командування, успішного удару було завдано по залізничному мосту в районі селища Ічок (після перейменування - Пушкіне) в окупованій Автономній Республіці Крим.

Цей об'єкт мав важливе значення для російської армії. Окупанти активно використовували залізничну переправу для швидкого перекидання особового складу, військової техніки та боєприпасів на материкову частину України для забезпечення своїх підрозділів.

Результати ураження та ступінь пошкодження мосту наразі уточнюються.

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують системно нищити воєнно-економічний потенціал та логістику російського агресора, щоб припинити збройну агресію РФ.