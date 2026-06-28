Силы обороны ударили по железнодорожному мосту в Крыму

Что известно об ударе по мосту

По данным военного командования, у спешного удара был нанесен по железнодорожному мосту в районе поселка Ичок (после переименования – Пушкино) в оккупированной Автономной Республике Крым.

Этот объект имел важное значение для русской армии. Оккупанты активно использовали железнодорожную переправу для быстрого опрокидывания личного состава, военной техники и боеприпасов на материковую часть Украины для обеспечения своих подразделений.

Результаты поражения и степень повреждения моста уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно уничтожать военно-экономический потенциал и логистику российского агрессора, чтобы прекратить вооруженную агрессию РФ.