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Силы обороны ударили по железнодорожному мосту в Крыму

16:14 28.06.2026 Вс
2 мин
Оккупанты потеряли один из главных логистических путей
aimg Сергей Козачук
Фото иллюстративное: Силы обороны ударили по железнодорожному мосту в Крыму (Getty Images)

Силы обороны Украины поразили стратегический железнодорожный мост во временно оккупированном Крыму, который российские захватчики использовали для снабжения своих войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об ударе по мосту

По данным военного командования, у спешного удара был нанесен по железнодорожному мосту в районе поселка Ичок (после переименования – Пушкино) в оккупированной Автономной Республике Крым.

Этот объект имел важное значение для русской армии. Оккупанты активно использовали железнодорожную переправу для быстрого опрокидывания личного состава, военной техники и боеприпасов на материковую часть Украины для обеспечения своих подразделений.

Результаты поражения и степень повреждения моста уточняются.

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают системно уничтожать военно-экономический потенциал и логистику российского агрессора, чтобы прекратить вооруженную агрессию РФ.

Атаки на российские НПЗ

Напомним, в ночь на 28 июня Сил обороны Украины нанесли точный удар по двум нефтеперерабатывающим заводам в России.

Беспилотники успешно атаковали предприятия в Краснодарском крае и Ярославском регионе, преодолев расстояние до 700 км от украинской границы. Впечатление объектов официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, под ударом оказался Славянский НПЗ в Краснодарском крае, обеспечивающий топливом оккупационные войска в Крыму.

Местные жители слышали серию мощных взрывов, после чего на территории завода вспыхнул масштабный пожар и загорелись резервуары с нефтепродуктами. Российские власти также подтвердили повреждение газопровода и линии электропередачи в результате ночной атаки.

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