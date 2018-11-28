Генштаб ВСУ проведет испытания комплексов по стрельбе по морским и надводным целям

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ВСУ проводят активные мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) проведет испытания комплексов по стрельбе по морским и надводным целям. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Родион Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В ближайшее время мы планируем провести в декабре стрельбы из комплекса С-1252Д1 по морским и надводным целям. В январе месяце предполагается проведение испытания зенитно-ракетного комплекса "КУБ", - заявил Тимошенко.

Он подчеркнул, что в направлении противовоздушной обороны проводятся и другие мероприятия, связанные с испытанием военной техники.

"Сейчас проводятся мероприятия по наращиванию противовоздушной обороны Украины. Так, были проведены пуски ракет модернизированного комплекса 2Д1, восстановлена боеспособность комплексов...Были проведены успешные пуски зенитно-ракетного комплекса сухопутных войск "Оса", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в 10 областях Украины до 26 декабря введено военное положение. Как отмечал президент Украины Петр Порошенко, он не планирует продлевать срок действия военного положения, если не будет открытой полномасштабной наземной агрессии РФ.