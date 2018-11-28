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Генштаб ЗСУ проведе випробування комплексів зі стрільби по морським та надводним цілям

Новини » Надзвичайні події    28.11.2018 - 17:38
Генштаб ЗСУ проведе випробування комплексів зі стрільби по морським та надводним цілям
Ілюстративне фото (facebook.com/oleksandr turchynov)

ЗСУ проводять активні заходи з нарощування протиповітряної оборони України

Генштаб Збройних сил України (ЗСУ) проведе випробування комплексів зі стрільби по морським та надводним цілям. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Родіон Тимошенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Найближчим часом ми плануємо провести в грудні стрільби з комплекса С-1252Д1 по морським та надводним цілям. В січні місяці передбачається проведення випробування зенітно-ракетного комплекса "КУБ", - заявив Тимошенко.

Він наголосив, що в напрямку протиповітряної оборони проводяться й інші заходи, пов’язані з випробуванням військової техніки.

"Зараз проводяться заходи з нарощування протиповітряної оборони України. Так, були проведені пуски ракет модернізованого комплексу 2Д1, відновлена боєздатність комплексів…Було проведено успішні пуски зенітно-ракетного комплексу сухопутних військ "Оса", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України до 26 грудня введено воєнний стан. Як зазначав президент України Петро Порошенко, він не планує продовжувати термін дії воєнного стану, якщо не буде відкритої повномасштабної наземної агресії РФ

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