Генштаб ВСУ обратился к россиянам: разрядите оружие и поднимите руки, это ваш билет домой
Фото: генштаб ВСУ обратился к российским военным (Getty Images)
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины обратился к российским военнослужащим. Посоветовал им сложить оружие, поскольку это их билет домой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка.
"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!,- заявил Мойсюк.
Напомним, РБК-Украина писало, что за последние три дня военные РФ понесли огромные потери. Погибли около 4,3 тысячи оккупантов.