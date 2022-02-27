Генштаб ВСУ обратился к россиянам: разрядите оружие и поднимите руки, это ваш билет домой

"Мы даем вам возможность вернуться к своим родным, не потеряв свою жизнь и достоинство. Разрядите оружие, поднимите руки, чтобы наши военнослужащие и мирные жители могли понять, что вы нас услышали. Это ваш билет домой. Идите защищайте свою родину, а не разрушайте нашу!,- заявил Мойсюк.