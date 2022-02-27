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Генштаб ЗСУ звернувся до росіян: розрядіть зброю та підніміть руки, це ваш квиток додому

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Неділя 27 лютого 2022 14:14
Генштаб ЗСУ звернувся до росіян: розрядіть зброю та підніміть руки, це ваш квиток додому Фото: генштаб ЗСУ звернувся до російських військових (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний штаб Збройних Сил України звернувся до російських військовослужбовців. Порадив їм скласти зброю, оскільки це їх квиток додому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника головнокомандувача Збройних Сил України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка.

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш білет додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу!, - заявив Мойсюк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за останні три дні військові РФ зазнали величезних втрат. Загинули близько 4,3 тисячі окупантів.

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