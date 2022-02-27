Генштаб ЗСУ звернувся до росіян: розрядіть зброю та підніміть руки, це ваш квиток додому

"Ми даємо вам можливість повернутися до своїх рідних, не втративши свого життя та гідності. Розрядіть зброю, підніміть руки, щоб наші військовослужбовці та мирні жителі могли зрозуміти, що ви нас почули. Це ваш білет додому. Ідіть, захищайте свою батьківщину, а не руйнуйте нашу!, - заявив Мойсюк.