Генштаб: ворог успіху не має, подекуди Сили оборони контратакують

Протягом минулої доби відбулось 117 бойових зіткнень. Ворог 4094 рази вдарив по позиціях наших військових, а також мирних населених пунктах. Повітряні сили й українська артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, пунктів управління ворога й не тільки.

"Українські воїни рішуче тримають позиції, подекуди контратакують та нищать загарбників", - пише Генштаб.

Сьогодні ж, 22 травня, вже зафіксовано 46 бойових зіткнень.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку від початку доби вже двічі намагався атакувати район села Липці.

На Куп’янському напрямку зараз триває п’ять боєзіткнень в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку відбито спробу ворога просунутись уперед біля села Невське.

На Сіверському напрямку військові відбили дві атаки ворога в районі Виїмки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку ворог вже шість разів починав спроби покращити тактичне положення. Атакує з Бахмута, у напрямках Часів Яр, Іванівське та Кліщіївка. Три з боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку інтенсивність впала. Наразі тривають три атаки ворога з району Очеретиного.

На Курахівському напрямку відбито три атаки ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки. Наразі триває бій в районі Костянтинівського

На Времівському напрямку наші воїни відбили два штурми, в районах Урожайного і Старомайорського.

На Придністровському напрямку росіяни тричі атакували позиції захисників на лівому березі річки Дніпро.

Наступ Росії

Нещодавно російські терористи активізували бойові дії на Харківському напрямку. Ворогу не вдалось прорвати лінію оборони, у зв'язку з чим він вирішив розтягнути лінію бойових дій в бік Донецької області.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, наші бійці знищують окупантів у Харківській області. Також він додав, що Покровський, Краматорський і Курахівський напрямки зараз залишаються надзвичайно складними.