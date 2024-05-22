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Генштаб: враг успеха не имеет, кое-где Силы обороны контратакуют

Фото: враг на фронте успеха не имеет, кое-где Силы обороны контратакуют (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны продолжают решительно удерживать позиции. Кое-где военные контратакуют и уничтожают врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За прошедшие сутки состоялось 117 боевых столкновений. Враг 4094 раза ударил по позициям наших военных, а также мирных населенных пунктах. Воздушные силы и украинская артиллерия поразили 16 районов сосредоточения личного состава, пунктов управления врага и не только. 

"Украинские воины решительно держат позиции, иногда контратакуют и уничтожают захватчиков", - пишет Генштаб. 

Сегодня же, 22 мая, уже зафиксировано 46 боевых столкновений. 

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении с начала суток уже дважды пытался атаковать район села Липцы. 

На Купянском направлении сейчас продолжается пять боестолкновений в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское и Макеевка. Ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении отбита попытка врага продвинуться вперед возле села Невское.

На Северском направлении военные отбили две атаки врага в районе Выемки. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении враг уже шесть раз начинал попытки улучшить тактическое положение. Атакует из Бахмута, в направлениях Часов Яр, Ивановское и Клищеевка. Три из боестолкновений продолжаются. 

На Покровском направлении интенсивность упала. Сейчас продолжаются три атаки врага из района Очеретино.

На Кураховском направлении отбито три атаки врага в районах Красногоровки и Новомихайловки. Сейчас продолжается бой в районе Константиновского

На Времовском направлении наши воины отбили два штурма, в районах Урожайного и Старомайорского.

На Приднестровском направлении россияне трижды атаковали позиции защитников на левом берегу реки Днепр.

Наступление России

Недавно российские террористы активизировали боевые действия на Харьковском направлении. Врагу не удалось прорвать линию обороны, в связи с чем он решил растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области. 

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, наши бойцы уничтожают оккупантов в Харьковской области. Также он добавил, что Покровское, Краматорское и Кураховское направления сейчас остаются чрезвычайно сложными.

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