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Генштаб: ворог активізувався на Куп'янському напрямку, залучив підтримку авіації

Фото: ворог активізувався на Куп'янському напрямку, залучив підтримку авіації (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи активізувались на Куп'янському напрямку. Залучають до боїв підтримку з боку штурмової авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Від початку доби відбулось вже до 65 бойових зіткнень. Динаміка активності спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках, де відбулась майже половина зіткнень. 

Ситуація на напрямках 

На Харківському напрямку ворог намагається просунутись в бік села Липці. Чотири з шести атак відбито, бої продовжуються. 

На Куп'янському напрямку ворог активний - 17 разів намагався атакувати. Зокрема, в районах населених пунктів Синьківка, Берестове, Невське, Макіївка, Стельмахівка та Сергіївка. Біля останнього противник діяв за підтримки штурмової авіації. Бої в трьох локаціях продовжуються. 

На Лиманському напрямку відбито п'ять атак; 

На Сіверському напрямку відбито дві атаки, ситуація контрольована; 

На Краматорському напрямку продовжують два бойових зіткнення, ситуація контрольована; 

На Покровському напрямку продовжуються бойові дії. 12 з 15 бойових зіткнень продовжуються.  Найгарячіше - у районі Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 9.

"Підрозділи Сил оборони мужньо стримують ворожі спроби просування у глибину території України та виснажують наступальний потенціал загарбників. У деяких районах наші воїни здійснюють заходи для покращення тактичного положення", - додає Генштаб. 

Наступ Росії 

Нещодавно Російська Федерація розпочала наступ на Харківську область. Не досягнув успіху ворог намагається розтягнути лінію бойових дій в бік Донецької області. 

За словами президента Володимира Зеленського, найгарячішими напрямками є

  • Покровський;
  • Краматорський;
  • Курахівський.

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