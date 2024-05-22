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Генштаб: враг активизировался на Купянском направлении, привлек поддержку авиации

Фото: враг активизировался на Купянском направлении, привлек поддержку авиации (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы активизировались на Купянском направлении. Привлекают к боям поддержку со стороны штурмовой авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

С начала суток состоялось уже до 65 боевых столкновений. Динамика активности наблюдается на Купянском и Покровском направлениях, где состоялась почти половина столкновений. 

Ситуация на направлениях 

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться в сторону села Липцы. Четыре из шести атак отбиты, бои продолжаются. 

На Купянском направлении враг активен - 17 раз пытался атаковать. В частности, в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Невское, Макеевка, Стельмаховка и Сергеевка. Возле последнего противник действовал при поддержке штурмовой авиации. Бои в трех локациях продолжаются. 

На Лиманском направлении отбито пять атак; 

На Северском направлении отражены две атаки, ситуация контролируемая; 

На Краматорском направлении продолжают два боевых столкновения, ситуация контролируемая; 

На Покровском направлении продолжаются боевые действия. 12 из 15 боевых столкновений продолжаются.  Горячее всего - в районе Новоалександровки.

На Кураховском направлении количество боестолкновений возросло до 9.

"Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины и истощают наступательный потенциал захватчиков. В некоторых районах наши воины осуществляют мероприятия для улучшения тактического положения", - добавляет Генштаб. 

Наступление России 

Недавно Российская Федерация начала наступление на Харьковскую область. Не достигший успеха враг пытается растянуть линию боевых действий в сторону Донецкой области. 

По словам президента Владимира Зеленского, самыми горячими направлениями являются: 

  • Покровский;
  • Краматорский;
  • Кураховское.

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