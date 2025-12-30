ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті: за початку доби - 63 зіткнення

Україна, Вівторок 30 грудня 2025 17:52
UA EN RU
Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті: за початку доби - 63 зіткнення Ілюстративне фото: Генштаб оновив з фронту останню добу (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 63.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник з території РФ завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Блешня, Ясна Поляна, Янжулівка, Костобобрів Чернігівської області; Рогізне, Волфине, Гудове, Іскрисківщина, Бобилівка, Стягайлівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби противник завдав два авіаудари, скинув п’ять керованих авіабомб, здійснив 37 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, в тому числі два - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог п’ять разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Ізбицького та Лиману, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили одну наступальну дію противника в напрямку населеного пункту Богуславка.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор п’ять разів атакував у районах населених пунктів Зарічне, Ямпіль та у бік Новосергіївки й Дружелюбівки. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбивали дві спроби просунутись уперед в районі Дронівки та в напрямку Платонівки. Один бій наразі триває.

На Краматорському напрямку на даний час ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, та у бік Костянтинівки, Степанівки, Новопавлівки й Софіївки. Сили оборони відбили дев’ять ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 20 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Рівне, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населених пунктів Сухецьке, Гришине й Новопавлівка, бої тривають у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбивали шість атак ворога у районах населених пунктів Ялта, Січневе, Вишневе, Привілля, Злагода та в напрямку Данилівки. Наразі триває два боєзіткнення. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень. Окупанти наступали в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе та в бік Варварівки, у п’яти локаціях бої не вщухають дотепер.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог наступальних дій не проводив, проте вдарив КАБами по населених пунктах Оріхів та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку: дві спроби наблизитись до позицій наших підрозділів у районі Антонівського мосту закінчились для загарбників невдачею.

Втрати РФ у війні

Українські Сили оборони продовжують завдавати противнику значних втрат у особовому складі та озброєнні, послідовно знижуючи його наступальний потенціал, зокрема й у глибокому тилу.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 206 910 військових.

Лише за 29 грудня втрати окупантів сягнули 1220 осіб. Також було знищено п’ять танків, чотири бойові броньовані машини, 19 артсистем, одну РСЗВ, близько 400 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 119 одиниць автотехніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ ВСУ
Новини
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем