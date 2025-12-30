Генштаб отчитался о ситуации на фронте: с начала суток - 63 столкновения
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 63.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Блешня, Ясная Поляна, Янжуловка, Костобобров Черниговской области; Рогизное, Волфино, Гудовое, Искрисковщина, Бобылевка, Стягайловка Сумской области.
Ситуация на фронтах
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток противник нанес два авиаудара, сбросил пять управляемых авиабомб, совершил 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг пять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица и в сторону Избицкого и Лимана, два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении наши защитники отбили одно наступательное действие противника в направлении населенного пункта Богуславка.
На Лиманском направлении сегодня агрессор пять раз атаковал в районах населенных пунктов Заречное, Ямполь и в сторону Новосергиевки и Дружелюбовки. Сейчас три боестолкновения продолжаются.
На Славянском направлении наши защитники отбивали две попытки продвинуться вперед в районе Дроновки и в направлении Платоновки. Один бой пока продолжается.
На Краматорском направлении в настоящее время вражеских наступательных действий не зафиксировано.
На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, и в сторону Константиновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки. Силы обороны отбили девять вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Покровском направлении сегодня враг 20 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Родинское, Красный Лиман, Ровно, Покровск, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Сухецкое, Гришино и Новопавловка, бои продолжаются в пяти локациях.
На Александровском направлении наши защитники отражали шесть атак врага в районах населенных пунктов Ялта, Сечневое, Вишневое, Приволье, Злагода и в направлении Даниловки. Сейчас продолжается два боестолкновения. Авиаудару подверглась Великомихайловка.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Варваровки, в пяти локациях бои не утихают до сих пор.
На Ореховском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил, однако ударил КАБами по населенным пунктам Орехов и Запорожье.
На Приднепровском направлении: две попытки приблизиться к позициям наших подразделений в районе Антоновского моста закончились для захватчиков неудачей.
Потери РФ в войне
Украинские Силы обороны продолжают наносить противнику значительные потери в личном составе и вооружении, последовательно снижая его наступательный потенциал, в том числе и в глубоком тылу.
По информации Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 206 910 военных.
Только за 29 декабря потери оккупантов достигли 1220 человек. Также было уничтожено пять танков, четыре боевые бронированные машины, 19 артсистем, одну РСЗО, около 400 беспилотников оперативно-тактического уровня, 119 единиц автотехники и одну единицу специальной техники.