Понад 1200 "хороших руських": Генштаб оновив статистику втрат ворога на ранок 30 грудня

Втрати російських військ у війні проти України продовжують зростати. Оновлені дані підтверджують масштаб виснаження армії РФ за всіма ключовими видами озброєнь і особовим складом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року і станом на 30 грудня 2025 року орієнтовні сукупні втрати російських військ досягли критичних показників.

Йдеться як про особовий склад, так і про військову техніку, яка активно знищується Силами оборони України.

За підтвердженими даними, загальні втрати живої сили противника склали близько 1 206 910 осіб, з них за останню добу - ще 1220. Ці цифри відображають системне виснаження ресурсів РФ на тлі продовження агресії.

Знищена техніка та озброєння

Українські захисники знищили 11 477 російських танків, а також 23 841 бойову броньовану машину. Втрати артилерії перевищили 35 589 одиниць, що безпосередньо знижує вогневі можливості окупаційних військ на фронті.

Також підтверджено знищення 1 582 реактивних систем залпового вогню та 1 264 засобів протиповітряної оборони. Авіаційні втрати РФ становлять 434 літаки і 347 вертольотів.

Дрони, ракети та флот

Особливо помітні втрати в безпілотній складовій: українська ППО і підрозділи РЕБ знищили 96 932 оперативно-тактичних БПЛА, включно з ударними дронами. Крім того, ліквідовано 4 136 крилатих ракет.

На морі противник також зазнає втрат - виведено з ладу 28 кораблів і катерів, а також два підводних судна.

Тил і логістика під ударом

Від початку війни знищено понад 72 тисячі одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 031 одиницю спеціальної техніки.

Це серйозно ускладнює логістику і постачання російських підрозділів на окупованих територіях.