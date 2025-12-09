Генштаб відзвітував про ситуацію на фронті: за добу понад 130 боїв

Ворожі обстріли

Російські загарбники завдали 44 авіаційних ударів, скинувши 111 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 3053 дронів-камікадзе та здійснили 3235 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне бойове зіткнення. Противник завдав авіаційного удару, скинувши три керовані авіаційні бомби та здійснив понад сто обстрілів.

Ворог вісім разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку у районах Вовчанська, Синельникового, Одрадного та Довгенького, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири спроби наступу у бік Петропавлівки й Піщаного.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили вісім штурмових дій у районах населених пунктів Нововодяне, Шандриголове, Колодязі, Дробишеве та у бік Лиману, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Слов’янському напрямку ворог сім разів атакував у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку протягом доби противник 36 разів атакував у районах населених пунктів Шахове, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та у бік Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, в деяких локаціях бої досі тривають.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 84 окупанти, з яких 48 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили шість одиниць автомобільної техніки, 12 безпілотних літальних апаратів, також уражено дві артилерійські системи та 15 укриттів для особового складу противника", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Рибне, Красногірське та Вишневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Привільне, Гуляйполе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку протягом доби відбулося одне боєзіткнення - окупанти намагалися просунутися вперед у районі Степового.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.