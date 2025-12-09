Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки более 130 боев

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли 44 авиационных удара, сбросив 111 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 3053 дронов-камикадзе и осуществили 3235 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение. Противник нанес авиационный удар, сбросив три управляемые авиационные бомбы и совершил более ста обстрелов.

Враг восемь раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Одрадного и Довгенького, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник совершил четыре попытки наступления в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили восемь штурмовых действий в районах населенных пунктов Нововодяное, Шандриголово, Колодязи, Дробышево и в сторону Лимана, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении враг семь раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Федоровки.

На Краматорском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении произошло 16 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи Александро-Шультино, Плещеевки, Щербиновки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении в течение суток противник 36 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Федоровка, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, в некоторых локациях бои до сих пор продолжаются.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 84 оккупанта, из которых 48 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили шесть единиц автомобильной техники, 12 беспилотных летательных аппаратов, также поражены две артиллерийские системы и 15 укрытий для личного состава противника", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Январское, Вербовое, Рыбное, Красногорское и Вишневое.

На Гуляйпольском направлении состоялось 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Привольное, Гуляйполе и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении в течение суток произошло одно боестолкновение - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Степного.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.