Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 800 солдатів та багато техніки
За останню добу, з 7 на 8 грудня, росіяни втратили на фронті ще 810 солдатів. Також ЗСУ знищили 10 артистем, 47 одиниць автотехніки і 530 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
З 24 лютого 2022 року по 8 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 181 680 (+810) осіб;
- танків - 11 403 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 23 689 (+1) од.;
- артилерійських систем - 34 917 (+10) од.;
- РСЗВ - 1 562 од.;
- засоби ППО - 1 253 од.;
- літаків - 431 од.;
- гелікоптерів - 347 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 88 457 (+530) од.;
- крилаті ракети - 4 058 (+4) од.;
- кораблі / катери - 28 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 69 182 (+47) од.;
- спеціальна техніка - 4 018 (+3) од.;
Ситуація на фронті
Нагадаємо, станом на вечір, 7 грудня, на фронті протягом всієї доби було зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок, де ворог намагався атакувати 46 разів.
"Противник атакував у напрямках Нового Шахтного, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограда, Молодецького, Новопавлівки та в районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котліно, Удачне, Дачне, Філіал", - йшлося в публікації.
Детальніше про зведення Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.