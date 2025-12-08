Генштаб оновив втрати РФ за добу: понад 800 солдатів та багато техніки

За останню добу, з 7 на 8 грудня, росіяни втратили на фронті ще 810 солдатів. Також ЗСУ знищили 10 артистем, 47 одиниць автотехніки і 530 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

З 24 лютого 2022 року по 8 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 7 грудня, на фронті протягом всієї доби було зафіксовано 139 бойових зіткнень. Найгарячішим знову був Покровський напрямок, де ворог намагався атакувати 46 разів.

"Противник атакував у напрямках Нового Шахтного, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограда, Молодецького, Новопавлівки та в районах населених пунктів Новоекономічне, Гришине, Котліно, Удачне, Дачне, Філіал", - йшлося в публікації.

Детальніше про зведення Генштабу - читайте в матеріалі РБК-Україна.