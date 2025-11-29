Генштаб отчитался о ситуации на фронте: за сутки зафиксировано 260 боев

На фронте по состоянию на 22:00, 29 ноября, с начала суток произошло 260 боевых столкновений. Наибольшее количество боев снова зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 33 авиационных ударов, применив 36 ракет и сбросив 86 управляемых авиабомб, совершил 2697 обстрелов и 2509 ударов дронами-камикадзе.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 138 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили девять атак вблизи населенных пунктов Волчанск, Прилепка, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи населенных пунктов, Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг совершил 22 атаки, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодязи, Заречное и в сторону Степного. Восемь боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении наши воины отбили девять атак врага в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка.

На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили четыре вражеские попытки продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Новомаркового и Васюковки.

Враг 23 раза пытался вклиниться в нашу оборону на Константиновском направлении в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 76 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоэкономичное, Покровск, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка и Филиал. Сейчас бои идут в двух локациях.

"По предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 142 оккупанта, из них 108 - безвозвратно. Уничтожено восемь единиц автомобильной техники, восемь беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, повреждены три единицы автомобильной техники, поражен пункт управления БпЛА и три укрытия для личного состава", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении наши защитники остановили 44 атаки противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 15 боевых столкновений в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил десять наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.