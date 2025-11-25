Генштаб отчитался о ситуации на фронте 25 ноября: где самые ожесточенные бои

Во вторник, 25 ноября, на фронте произошло 150 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток россияне нанесли 29 авиационных ударов и сбросили 62 управляемые авиабомбы. Кроме того, оккупанты применили 2683 дронов-камикадзе и осуществили 3150 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских защитников.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня РФ осуществила три атаки на позиции украинских защитников и 155 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты штурмовали позиции ВСУ в районе Волчанска, Синельниково и в направлении Колодезного. Украинские воины отбили пять атак.

На Купянском направлении украинские защитники отбили три вражеские атаки в районах Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении подразделения ВСУ остановили десять атак в районах населенных пунктов Шандриголово, Новоселовка, Грековка, Надежда, Заречное и в направлении Ставков. Сейчас продолжаются еще три боестолкновения.

На Славянском направлении украинские защитники успешно отбили 11 попыток россиян продвинуться в районах в районах Дроновки, Выемки, Серебрянки, Северска и в направлении Звановки, Ямполя, Закитного. До сих пор продолжается еще одно боевое столкновение.

На Краматорском направлении наступательных действий сегодня враг не проводил.

На Константиновском направлении оккупанты в течение суток 19 раз штурмовали позиции украинских воинов вблизи Александро-Шультино, Иванополье, Клебан-Бык, Яблоновки, Плещеевки, Полтавки и в сторону Константиновки, Степановки и Софиевки. Силы обороны уже отбили 15 вражеских атак, бои продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении Россия осуществила 47 атак. Россияне пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Шахово, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Новосергиевка, Новоэкономичное, Молодецкое, Филия, Дачное. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Согласно предварительным подсчетам, на этом направлении было ликвидировано 50 оккупантов и ранено 30; уничтожен 21 дрон и два укрытия личного состава; поражен автомобиль, одна артиллерийская система и 11 укрытий личного состава врага.

На Александровском направлении украинские подразделения отбили 13 атак захватчиков в районах населенных пунктов Степное, Красногорское, Привольное, Павловка, Егоровка, Зеленый Гай, Вороное, Сосновка и в направлении Орестополя. Россияне нанесли авиаудар по Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 15 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Сладкое и в сторону Варваровки и Доброполья. Еще одно боестолкновение продолжается до сих пор. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Гуляйполе и Железнодорожное.

На Ореховском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в районе Приморского.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды безрезультатно пытались атаковать в направлении Антоновского моста.