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Генштаб уточнил последствия удара по Центру космической связи РФ под Москвой

19:56 01.07.2026 Ср
1 мин
Что показал дополнительный анализ последствий удара по военному объекту РФ?
aimg Мария Науменко
Генштаб уточнил последствия удара по Центру космической связи РФ под Москвой Фото: украинский военный с беспилотником во время выполнения боевого задания (facebook.com/GeneralStaff.ua)
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Поражение стратегического военного объекта под Москвой оказалось более масштабным, чем сообщалось ранее. Новые результаты были подтверждены после анализа полученных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе сообщили, что по результатам дополнительного анализа подтверждено поражение Центра космической связи Вооруженных сил РФ в районе поселка Беломут Московской области. Удар по объекту был нанесен 26 июня.

По данным военных, этот центр является более модернизированным и массивным узлом связи русской армии в центральном регионе страны.

В результате удара Силы обороны Украины поразили основное техническое здание комплекса, большие антенны и башню с параболическими антеннами. Часть антенного оборудования, как уточнили в Генштабе, была уничтожена.

Что известно об атаках на "Дубну"

Напомним, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повторное поражение российского Центра космической связи "Дубна".

Объект, расположенный более чем в 500 километрах от украинской границы, используется Россией для спутниковой связи, разведки и координации действий своих войск.

Впервые об ударе по этому комплексу Генеральный штаб ВСУ сообщил 22 июня. Тогда военные заявили о повреждении 32-метровой антенны Mark-IV и технического здания центра.

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