Генштаб уточнил последствия удара по Центру космической связи РФ под Москвой
Поражение стратегического военного объекта под Москвой оказалось более масштабным, чем сообщалось ранее. Новые результаты были подтверждены после анализа полученных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В Генштабе сообщили, что по результатам дополнительного анализа подтверждено поражение Центра космической связи Вооруженных сил РФ в районе поселка Беломут Московской области. Удар по объекту был нанесен 26 июня.
По данным военных, этот центр является более модернизированным и массивным узлом связи русской армии в центральном регионе страны.
В результате удара Силы обороны Украины поразили основное техническое здание комплекса, большие антенны и башню с параболическими антеннами. Часть антенного оборудования, как уточнили в Генштабе, была уничтожена.
Что известно об атаках на "Дубну"
Напомним, днем ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил повторное поражение российского Центра космической связи "Дубна".
Объект, расположенный более чем в 500 километрах от украинской границы, используется Россией для спутниковой связи, разведки и координации действий своих войск.
Впервые об ударе по этому комплексу Генеральный штаб ВСУ сообщил 22 июня. Тогда военные заявили о повреждении 32-метровой антенны Mark-IV и технического здания центра.