Генштаб спростував інформацію про рейд ЗСУ на лівий берег Херсонської області

"Збройні сили й Генеральний штаб не підтверджують цю інформацію станом на зараз. Ми просимо і звертаємося до всіх вже вкотре довіряти тільки офіційним джерелам", - розповіла Маляр.

Що цьому передувало?

Як писав Інститут вивчення війни (ISW), російські військові блогери заявили про висадку українських сил на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. За словами останніх, наші воїни прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів.

"Воєнкори" стверджували, що російське командування передислокувало "підготовлене угруповання" десантників з району Козачих Лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями, чим й послабило оборону в районі.

Вже під кінець дня, 8 серпня, "військові блогери" стверджували, що Сили оборони покинули лівий берег Дніпра, а в ISW оцінили нашу операцію як "обмежений рейд".

Операція ГУР

Зокрема коментуючи інформацію про те, що наші розвідники нещодавно провели успішні операції на окупованому лівобережжі, під час яких вдалося знищити ракетний підрозділ росіян, Маляр заявила: "Була поставлена одна із задач і вона була виконана". Водночас вона не розкрила додаткових подробиць.