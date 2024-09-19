Генштаб про ситуацію на фронті: найгарячіше на Курахівському напрямку

На фронті від початку доби, 19 вересня, станом на 22:00 відбулося 163 бойових зіткнення. Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Протягом доби російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог тричі атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого. У результаті боєзіткнень успіху не мав.

"За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 72 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної техніки та 35 БпЛА. Також нашими воїнами пошкоджено дві артилерійські системи та три автомобілі окупантів", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку противник одинадцять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. Українські захисники відбили дев’ять атак, ще дві наразі тривають.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі.

На Сіверському напрямку ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Оборонці української землі відбили усі сім атак противника.

На Краматорському напрямку захисники України зупинили дві наступальні дії росіян поблизу Курдюмівки та Іванівського, ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку росіяни 12 разів атакували Сили оборони біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Українські захисники відбили переважаючі сили ворога. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районам Дружба, Клебан-Бик, Петрівка та Катеринівка.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку росіяни 36 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка. Чотири атаки досі тривають.

"Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 248 окупантів, 103 з них - безповоротно. Також знищено два танки, три БМП, два БТР, три міномети та шість одиниць автомобільної техніки. Крім цього, пошкоджено танк, міномет та три автомобілі ворога", - розповіли у Генштабі.

Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку. Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 13 боєзіткнень.

На Времівському напрямку загарбники здійснили п’ять наступальних дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки, задіявши при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку ворог намагається просунутись поблизу П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки. Українські захисники відбили два ворожих штурми, три боєзіткнення триває. Окупант завдав авіаційного удару по Кам’янському.

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

В кінці звіту Генштаб відзначив воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади та 425-ого окремого штурмового батальйону “Скала”, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.