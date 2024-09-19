Генштаб о ситуации на фронте: горячее всего на Кураховском направлении

На фронте с начала суток, 19 сентября, по состоянию на 22:00 произошло 163 боевых столкновения. Горячее всего сегодня на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечерний отчет Генштаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 88 КАБ. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 587 дронов-камикадзе и произвели более 3500 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг трижды атаковал оборонительные рубежи наших воинов недалеко от Волчанска и Тихого. В результате боестолкновений успеха не имел.

"По имеющейся информации, потери врага на данном направлении составили 72 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены артиллерийская система, четыре единицы автомобильной техники и 35 БпЛА. Также нашими воинами повреждены две артиллерийские системы и три автомобиля оккупантов", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении противник одиннадцать раз проводил наступательные штурмы в районах Синьковки, Стельмаховки и Глушковки. Украинские защитники отбили девять атак, еще две продолжаются.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 28 раз атаковали позиции украинцев недалеко от Макеевки, Чернещины, Невского и Торского. Силы обороны дали жесткий отпор россиянам, однако одно бой продолжается до сих пор.

На Северском направлении враг также потерпел неудачу во время боевых столкновений возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Защитники украинской земли отразили все семь атак противника.

На Краматорском направлении защитники Украины остановили два наступательных действия россиян вблизи Курдюмовки и Ивановского, ситуация контролируемая.

На Торецком направлении россияне 12 раз атаковали Силы обороны возле Торецка, Щербиновки и Нелиповки. Украинские защитники отразили превосходящие силы врага. Захватническая армия активно применяла авиацию в течение дня, так были нанесены удары по районам Дружба, Клебан-Бык, Петровка и Екатериновка.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 36 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Воздвиженка, Новоторецк, Гродовка, Миролюбовка, Николаевка, Новогродика и Мариновка. Четыре атаки до сих пор продолжаются.

"Противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 248 окупантов, 103 из них - безвозвратно. Также уничтожены два танка, три БМП, два БТР, три миномета и шесть единиц автомобильной техники. Кроме этого, поврежден танк, миномет и три автомобиля врага", - рассказали в Генштабе.

Горячее всего сегодня на Кураховском направлении. Враг при поддержке авиации 49 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. По уточненной информации, до сих пор идет 13 боев.

На Времивском направлении захватчики совершили пять наступательных действий неподалеку от Угледара, Ровнополья и Катериновки, задействовав при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении враг пытается продвинуться вблизи Пятихаток, Роботиного и Новоандреевки и Новоданиловки. Украинские защитники отбили два вражеских штурма, три боестолкновения продолжаются. Оккупант нанес авиационный удар по Каменскому.

На Приднепровском направлении россияне потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

В конце отчета Генштаб отметил воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала", которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.