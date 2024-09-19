ЗСУ знищили ще 1130 окупантів та більше десятка танків: у Генштабі оновили втрати РФ
Ілюстративне зображення (Getty Images)
Протягом минулої доби, 18 вересня, Росія втратила ще 1130 одиниць особового складу. Також Сили оборони знищили 14 танків, РСЗВ й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Від початку повномасштабного вторгнення, станом на 19 вересня, втрати Росії складають:
- особового складу - близько 638140 (+1130) осіб;
- танків - 8705 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 17093 (+13) од.;
- артилерійських систем - 18177 (+23);
- РСЗВ - 1189 (+1) од.;
- засоби ППО - 947 (+0) од.;
- літаків - 369 (+0) од.;
- гелікоптерів - 328 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15417 (+63);
- крилаті ракети - 2592 (+0) од.;
- кораблі /катери - 28 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 24839 (+55) од.;
- спеціальна техніка - 3109 (+0).
Фото: втрати Росії станом на 19 вересня (t.me/GeneralStaffZSU)
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті відбулось більше 180 боїв. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський та Курахівський. Ворог тим часом продовжує рівняти з землею свої села та міста у Курській області.
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