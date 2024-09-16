Генштаб про ситуацію на фронті: найбільшу кількість боїв зафіксовано на двох напрямках

Від початку доби, 15 вересня, станом на 22:00 на фронті відбулося 137 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram .

Російські обстріли

За сьогодні російські загарбники завдали по території України 56 авіаударів, скинувши 83 керовані авіаційні бомби. Крім цього, окупанти залучили для ураження 428 дронів-камікадзе та здійснили майже 2800 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку противник безуспішно намагався штурмувати позиції підрозділів ЗСУ у районі Вовчанська. Разом з тим, ворожа авіація з території рф завдала ударів керованими авіаційними бомбами по цивільній інфраструктурі міста Харкова (чотири КАБ) та населеного пункту Руська Лозова (два КАБ).

На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Колісниківки, Глушківки, Круглякіівки та Лозової. Вісімнадцять боїв завершено, два - ще тривають.

На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Дружелюбівки, Ковалівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Тернів і Новосадового. Українські захисники зупинили всі ворожі атаки.

На Сіверському напрямку наші воїни відбивали 12 наступальних дій окупаційних військ у районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Івано-Дар’ївки. На цей час десять бойових зіткнень завершено, два - ще тривають.

На Краматорському напрямку ворог штурмував наші позиції поблизу Ступочок та Курдюмівки. Сили оборони зупинили усі атаки загарбників.

На Торецькому напрямку відбулося 11 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Дачного, Щербинівки та Неліпівки. Всі атаки агресора відбито.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 34 рази атакував у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецька, Гродівки, Новогродівки, та Маринівки. Захисники України відбили 31 штурм, три боєзіткнення ще продовжуються.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 230 окупантів, з них 89 - безповоротно. Також знищено ретранслятор та три одиниці автомобільної техніки", - йдеться у повідомленні.



На Курахівському напрямку ворог теж здійснив 34 спроби прорвати оборону ЗСУ поблизу Желанного Другого, Українська, Селідового, Долинівки, Георгіївки, Катеринівки та Костянтинівки. Двадцять сім боєзіткнень завершено, ще сім - досі продовжуються.

На Времівському напрямку противник намагався вісім разів витіснити українські підрозділи із займаних рубежів оборони біля Водяного, Катеринівки та Макарівки. Зараз ще тривають п’ять атак окупантів.

На Придніпровському напрямку Силами оборони України зупинено вісім спроб атакувати наші позиції.

На інших напрямках - без особливих змін.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 46-тої окремої аеромобільної бригади, 25-тої окремої Січеславської повітряно-десантної бригади ДШВ ЗС України та 151-шої окремої механізованої бригади СВ ЗС України, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - резюмували у Генштабі.