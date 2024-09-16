Генштаб о ситуации на фронте: наибольшее количество боев на двух направлениях

С начала суток, 15 сентября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 137 боевых столкновений. Наибольшее количество сражений зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ в Telegram .

Российские обстрелы

За сегодняшний день российские захватчики нанесли по территории Украины 56 авиаударов, сбросив 83 управляемых авиационных бомбы. Кроме этого, оккупанты привлекли для поражения 428 дронов-камикадзе и произвели почти 2800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник безуспешно пытался штурмовать позиции подразделений ВСУ в районе Волчанска. Вместе с тем, вражеская авиация с территории России нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской инфраструктуре города Харькова (четыре КАБ) и населенного пункта Русская Лозовая (два КАБ).

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Петропавловки, Колесниковки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Восемнадцать боев завершено, два - еще продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции Сил обороны вблизи Дружелюбовки, Ковалевки, Твердохлебового, Невского, Макеевки, Тернов и Новосадового. Украинские защитники остановили все вражеские атаки.

На Северском направлении наши воины отражали 12 наступательных действий оккупационных войск в районах Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Ивано-Дарьевки. К настоящему времени десять боевых столкновений завершено, два - еще продолжаются.

На Краматорском направлении враг штурмовал наши позиции вблизи Ступочек и Курдюмовки. Силы обороны остановили все атаки захватчиков.

На Торецком направлении произошло 11 боев. Россияне штурмовали позиции украинских подразделений возле Торецка, Дачного, Щербиновки и Нелиповки. Все атаки агрессора отражены.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 34 раза атаковал в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоторецка, Гродовки, Новогродовки, и Мариновки. Защитники Украины отразили 31 штурм, три боя еще продолжаются.

"Сегодня на этом направлении было обезврежено 230 окупантов, из них 89 - безвозвратно. Также уничтожены ретранслятор и три единицы автомобильной техники", - говорится в сообщении.



На Кураховском направлении враг тоже предпринял 34 попытки прорвать оборону ВСУ вблизи Желанного Второго, Украинска, Селидового, Долиновки, Георгиевки, Екатериновки и Константиновки. Двадцать семь боестолкновений завершено, еще семь - до сих пор продолжаются.

На Времивском направлении противник пытался восемь раз вытеснить украинские подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Макаровки. Сейчас еще продолжаются пять атак окупантов.

На Приднепровском направлении Силами обороны Украины остановлено восемь попыток атаковать наши позиции.

На других направлениях - без особых изменений.

"Сегодня стоит отметить воинов 46-й отдельной аэромобильной бригады, 25-й отдельной Сечеславской воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины и 151-й отдельной механизированной бригады ВС ВС Украины, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.