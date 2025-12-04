ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Генштаб о ситуации на фронте: за сутки более 150 боев, треть на Покровском направлении

Четверг 04 декабря 2025 23:59
Генштаб о ситуации на фронте: за сутки более 150 боев, треть на Покровском направлении Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 22:00, 4 декабря, на фронте в течение дня состоялось 154 боевых столкновений. Наибольшее количество зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Сегодня оккупанты нанесли 38 авиационных ударов, сбросили 119 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 3 207 дронов-камикадзе и осуществили 3 875 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиационный удар, сбросил две управляемые авиабомбы, совершил 98 обстрелов, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили четыре атаки врага в районах Избицкого, Прилепки и Синельниково.

На Купянском и Краматорском направлениях с начала суток враг не проводил наступательных действий.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Дробышево, Заречное и Александровка. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны отбили 11 атак противника вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска. Сейчас еще одно боевое столкновение продолжается.

На Константиновском направлении россияне 15 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах Щербиновки, Плещеевки, Александро-Шультино, Константиновки, Миколайполье, Торского и в направлении Берестка и Софиевки.

На Покровском направлении захватнические подразделения 51 раз пытались прорвать нашу оборону в районах Шахово, Нового Шахово, Красного Лимана, Мирнограда, Вольного, Новоэкономического, Родинского, Новопавловки, Покровска, Светлого, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Дачного. В четырех локациях боевые столкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 127 оккупантов, из них 83 - безвозвратно. Также уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов, один миномет, две единицы автомобильной техники и 11 единиц специальной техники врага. Кроме того, украинские воины поразили две единицы автомобильного транспорта и одну вражескую артиллерийскую систему", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении враг 19 раз атаковал в районах Зеленого Гая, Ялты, Александрограда, Сосновки, Степного, Вербового, Привольного, Вишневого, Павловки, Красногорского и Рыбного. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 12 атак россиян неподалеку Затишья, Гуляйполя и в направлении Прилук. Враг нанес авиационные удары по районам Староукраинки, Терноватого и Гуляйполя.

Силы обороны успешно остановили вражескую попытку прорвать наши позиции на Ореховском направлении в районе Приморского. Вражеским ударам управляемыми бомбами подверглись населенные пункты Степногорск, Григорьевка и Веселянка.

На Приднепровском направлении противник совершил тщетную попытку продвинуться в направлении Антоновского моста.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Потери российской армии

Напомним, что за последние сутки, с 3 на 4 декабря, враг потерял на фронте еще 1140 солдат. Также ВСУ уничтожили 29 артсистем, 125 единиц автотехники и 245 беспилотников.

Стоит отметить, что за время полномасштабной войны потери армии РФ достигли уже почти 1,2 млн человек. Речь идет как о погибших, так и раненых.

