Генштаб: Сили оборони утримують позиції в найгарячіших точках, подекуди контратакують

Сили оборони продовжують утримувати позиції у найгарячіших точках фронту. Подекуди контратакують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Протягом минулої доби, 20 травня, відбулось 112 бойових зіткнень. Терористи 4064 ради відкрили вогонь по позиціях наших бійців, а також мирних населених пунктах.
Повітряні сили, ракетні війська, а також артилерія вдарили по:
Сили оборони зосереджують зусилля на Таврійському, Донецькому й Слобожанському операційних районах, аби зірвати плани ворога щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Зокрема посилюються позиції вздовж державного кордону України з Росією.
"У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують", - додає Генштаб.
Від початку сьогоднішньої доби вже відбулось 37 бойових зіткнень.
На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.
На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.
На Сіверському напрямку наші бійці відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Ситуація контрольована.
На Краматорському напрямку бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.
На Покровському напрямку ситуація найгарячіша. Від початку доби відбулось 11 атак ворога. Окупанти продовжують наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове.
На Курахівському напрямку ворог намагається наступати в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда
На Времівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись в районі населеного пункту Старомайорське.
Протягом останніх тижнів ворог активізував бойові дії на Харківському напрямку. Терористи намагались прорвати лінію оборони наших військових, але потім вирішили розтягнути лінію активних бойових дів в сторону Донецької області.
Як розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Литвиненко, ситуація на фронті не є катастрофічною, втім складна. За його словами, Росія намагається створити сіру зону.
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