Генштаб: Сили оборони утримують позиції в найгарячіших точках, подекуди контратакують

Протягом минулої доби, 20 травня, відбулось 112 бойових зіткнень. Терористи 4064 ради відкрили вогонь по позиціях наших бійців, а також мирних населених пунктах.

Повітряні сили, ракетні війська, а також артилерія вдарили по:

20 районах зосередження ворожого особового складу;

району зосередження військової техніки;

пункту управління;

артилерійському засобу;

складу боєприпасів;

засобу протиповітряної оборони (ППО).

Сили оборони зосереджують зусилля на Таврійському, Донецькому й Слобожанському операційних районах, аби зірвати плани ворога щодо просування у Донецькій, Луганській та частині Харківської областей. Зокрема посилюються позиції вздовж державного кордону України з Росією.

"У найгарячіших районах фронту українські воїни тримають позиції та нищать загарбника, подекуди контратакують", - додає Генштаб.

Від початку сьогоднішньої доби вже відбулось 37 бойових зіткнень.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку Сили оборони відбивають атаку противника у напрямку населеного пункту Липці. Ситуація контрольована, втрат позицій не допущено.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку російських загарбників у напрямку Іванівки. В районах Синьківки та Берестового бої продовжуються.

На Сіверському напрямку наші бійці відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Виїмка та Роздолівка. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку бойові дії тривають у районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку ситуація найгарячіша. Від початку доби відбулось 11 атак ворога. Окупанти продовжують наступати в напрямках населених пунктів Євгенівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Сєвєрне та Нетайлове.

На Курахівському напрямку ворог намагається наступати в районах населених пунктів Красногорівка та Побєда

На Времівському напрямку ворог чотири рази намагався просунутись в районі населеного пункту Старомайорське.

Наступ Росії

Протягом останніх тижнів ворог активізував бойові дії на Харківському напрямку. Терористи намагались прорвати лінію оборони наших військових, але потім вирішили розтягнути лінію активних бойових дів в сторону Донецької області.

Як розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Литвиненко, ситуація на фронті не є катастрофічною, втім складна. За його словами, Росія намагається створити сіру зону.