Генштаб: Силы обороны удерживают позиции в самых горячих точках, кое-где контратакуют

За прошедшие сутки, 20 мая, состоялось 112 боевых столкновений. Террористы 4064 совета открыли огонь по позициям наших бойцов, а также мирных населенных пунктах.

Воздушные силы, ракетные войска, а также артиллерия ударили по:

20 районам сосредоточения вражеского личного состава;

району сосредоточения военной техники;

пункту управления;

артиллерийскому средству;

складу боеприпасов;

средства противовоздушной обороны (ПВО).

Силы обороны сосредотачивают усилия на Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах, чтобы сорвать планы врага по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей. В частности усиливаются позиции вдоль государственной границы Украины с Россией.

"В самых горячих районах фронта украинские воины держат позиции и уничтожают захватчика, иногда контратакуют", - добавляет Генштаб.

С начала сегодняшних суток уже состоялось 37 боевых столкновений.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются.

На Северском направлении наши бойцы отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка и Раздоловка. Ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении ситуация самая горячая. С начала суток состоялось 11 атак врага. Оккупанты продолжают наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово.

На Кураховском направлении враг пытается наступать в районах населенных пунктов Красногоровка и Победа

На Времовском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе населенного пункта Старомайорское.

Наступление России

В течение последних недель враг активизировал боевые действия на Харьковском направлении. Террористы пытались прорвать линию обороны наших военных, но потом решили растянуть линию активных боевых действий в сторону Донецкой области.

Как рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, ситуация на фронте не является катастрофической, впрочем, сложная. По его словам, Россия пытается создать серую зону.