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Генштаб: Силы обороны удерживают позиции в самых горячих точках, кое-где контратакуют

Фото: Силы обороны удерживают позиции в самых горячих точках, кое-где контратакуют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны продолжают удерживать позиции в самых горячих точках фронта. Кое-где контратакуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

За прошедшие сутки, 20 мая, состоялось 112 боевых столкновений. Террористы 4064 совета открыли огонь по позициям наших бойцов, а также мирных населенных пунктах. 

Воздушные силы, ракетные войска, а также артиллерия ударили по:

  • 20 районам сосредоточения вражеского личного состава;
  • району сосредоточения военной техники; 
  • пункту управления; 
  • артиллерийскому средству; 
  • складу боеприпасов; 
  • средства противовоздушной обороны (ПВО). 

Силы обороны сосредотачивают усилия на Таврическом, Донецком и Слобожанском операционных районах, чтобы сорвать планы врага по продвижению в Донецкой, Луганской и части Харьковской областей. В частности усиливаются позиции вдоль государственной границы Украины с Россией. 

"В самых горячих районах фронта украинские воины держат позиции и уничтожают захватчика, иногда контратакуют", - добавляет Генштаб. 

С начала сегодняшних суток уже состоялось 37 боевых столкновений. 

Ситуация по направлениям 

На Харьковском направлении Силы обороны отражают атаку противника в направлении населенного пункта Липцы. Ситуация контролируемая, потерь позиций не допущено.

На Купянском направлении Силы обороны отбили атаку российских захватчиков в направлении Ивановки. В районах Синьковки и Берестового бои продолжаются.

На Северском направлении наши бойцы отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Выемка и Раздоловка. Ситуация контролируемая. 

На Краматорском направлении боевые действия продолжаются в районах Клещеевки и Андреевки.

На Покровском направлении ситуация самая горячая. С начала суток состоялось 11 атак врага. Оккупанты продолжают наступать в направлениях населенных пунктов Евгеновка, Сокол, Новоселовка Первая, Северное и Нетайлово. 

На Кураховском направлении враг пытается наступать в районах населенных пунктов Красногоровка и Победа

На Времовском направлении враг четыре раза пытался продвинуться в районе населенного пункта Старомайорское. 

Наступление России 

В течение последних недель враг активизировал боевые действия на Харьковском направлении. Террористы пытались прорвать линию обороны наших военных, но потом решили растянуть линию активных боевых действий в сторону Донецкой области.

Как рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Литвиненко, ситуация на фронте не является катастрофической, впрочем, сложная. По его словам, Россия пытается создать серую зону.

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